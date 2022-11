Op zoek naar frisse moed, versterking én de oude identiteit: drie uitdagingen voor KV Oostende op oefenstage in Spanje

Gegenpressing (en snel)

Het was dé troef onder Alexander Blessin: de Gegenpressing van KV Oostende. Omdat de clubleiders die identiteit steeds minder terugvonden onder Vanderhaeghe, werd hij ontslagen. Met Thalhammer werd gekozen voor iemand die opnieuw die hoge druk wil gaan uitoefenen. Maar eenvoudig wordt dat niet: daar heb je uitstekende fysieke parameters voor nodig en de nodige kwaliteit. In Murcia moet KV Oostende daarvoor de basis leggen tijdens een tweede voorbereiding. Want tijdens de match op Westerlo werd duidelijk dat iedereen verloren liep. Hoge druk kan je enkel en alleen correct uitvoeren als iedereen elkaar begrijpt. Of zoals Gauthier Ganaye het onlangs nog correct uitdrukte: “Het voordeel is dat Dominik tijdens de WK-break vier weken heeft om het systeem erin te slijpen én de spelers fysiek en mentaal klaar te stomen. We moeten weer één team worden en geen verzameling individuen.”

Wintermercato begint nu

De transfermarkt is nog niet open, maar bij KV Oostende kijken ze best al eens goed rond. De huidige kern zal misschien niet volstaan om het behoud af te dwingen. KVO heeft nog een spits nodig die met de ogen dicht scoort. En achterin moet er ook kwaliteit bij. “We kijken vooral defensief naar versterking”, liet Thalhammer al vallen. “Als we in januari nieuwe spelers halen, moeten ze echter meteen een meerwaarde bieden”, zegt Ganaye op de clubwebsite. Jongens die er meteen klaar voor zijn en geen versterkingen in de breedte. De kern wordt ondertussen ook afgeslankt. Meer kwaliteit in plaats van kwantiteit. “We zitten nu met 30 spelers en dat is eigenlijk te veel. We bekijken dus of we een oplossing vinden voor spelers die minder aan de bak komen, eventueel op huurbasis”, liet Ganaye ook nog optekenen. De grootste versterking is alvast op komst: Maxime D’Arpino is opnieuw fit na zijn zware knieblessure. Hij staat er weer wanneer KV Oostende herneemt met een bekerwedstrijd op Union.

Neuzen in dezelfde richting

De sfeer rond de ploeg was de laatste weken niet bepaald ideaal: de supporters gingen aan het morren en scandeerden zelfs nog de naam van Yves Vanderhaeghe. Dat viel in slechte aarde bij enkele mensen van de club. De interlandbreak kwam, zeker na die pandoering op Westerlo, op een perfect moment. De spelers kregen even vakantie en kunnen nu tijdens een oefenstage in Murcia opnieuw de batterijen opladen. Alle neuzen moeten zo opnieuw in dezelfde richting om straks een verlengd verblijf in de Jupiler Pro League te verzekeren. Gauthier Ganaye begrijpt de frustratie van de fans, maar hoopt dat KVO een nieuwe start kan nemen eind december. Het zal nodig zijn: met twee verplaatsingen naar Union op enkele dagen tijd – in de Croky Cup én de Jupiler Pro League – wacht alvast een stevig begin.