Europa wil dat drones tegen 2030 deel uitmaken van dagelijks leven: strategie voorgesteld

In de Europese Unie is reeds een breed veiligheidskader voor het vliegen met drones van kracht. De onbemande toestellen vliegen nu al honderdduizenden uren om bijvoorbeeld foto’s te nemen, infrastructuur in kaart te brengen en olielekken te controleren.

Maar de Europese Commissie wil via innovatieve technologie drones helemaal integreren in het dagelijkse leven in Europa. Tegen 2030 moet het volgens commissaris voor Vervoer Adina Valean mogelijk zijn om bijvoorbeeld ook noodhulpdiensten, bezorgdiensten en bewakingsdiensten breed gebruik te laten maken van de toestellen.

Luchttaxi’s

De Roemeense denkt ook aan “innovatieve luchtmobiliteitsdiensten” zoals luchttaxi’s. Die zouden eerst nog met een piloot aan boord passagiersvervoer moeten kunnen aanbieden, maar op langere termijn zou dat volledig geautomatiseerd moeten verlopen.

Om het potentieel dat de Commissie in de dronemarkt ziet te ontsluiten, wil de Commissie het gebruik van artificiële intelligentie, robotica, halfgeleiders, ruimtevaartdiensten en mobiele telecommunicatie stimuleren. Dat moet Europa een innovatie en concurrentiële dronemarkt opleveren, die de Europese Unie bovendien strategisch minder afhankelijk maakt. De Commissie denkt ook aan synergieën tussen het civiel en militair gebruik van drones. Ze wil met een twintigtal concrete initiatieven komen om het juiste regelgevend kader en de juiste maatschappelijke context te scheppen om het gebruik van drones aan te moedigen.

Draagvlak

Maar de Commissie is zich er naar eigen zeggen ook van bewust dat het maatschappelijk draagvlak van drones moet worden gegarandeerd. “Burgers maken zich zorgen over lawaai, veiligheid en privacy”, luidt het argument. Daarom vraagt ze de andere bestuursniveaus - nationaal, regionaal en lokaal - om dronediensten steevast af te stemmen op de behoeften van hun burgers.

“Met de komst van een nieuwe generatie elektrisch aangedreven luchtvaartuigen voor gebruik in steden en regio’s, moeten we garanderen dat rekening wordt gehouden met zowel de commerciële behoeften van de exploitanten als de verwachtingen van de burgers op het gebied van veiligheid en beveiliging. We moeten ook de veiligheid in ons luchtruim verzekeren”, zegt commissaris Valean.

Ze ziet ook commerciële kansen in het breed gebruik van drones, vooral voor kleine en middelgrote ondernemingen. “Met het juiste kader kan de Europese markt voor dronediensten tegen 2030 een waarde van 14,5 miljard euro vertegenwoordigen en 145.000 banen opleveren” denkt Valean.