Na weigering om volkslied te zingen: “Iran bedreigt families van nationaal voetbalteam”

De familieleden van de spelers van het Iraanse nationale voetbalteam zijn bedreigd met celstraf of foltering als de spelers zich niet “gedragen” in aanloop naar de match tegen de Verenigde Staten dinsdag op het WK voetbal in Qatar. Dat meldt een veiligheidsbron aan de Amerikaanse nieuwszender CNN.

Na de weigering van de Iraanse spelers om het volkslied te zingen bij hun openingswedstrijd tegen Engeland op 21 november, werden de spelers volgens de bron opgeroepen voor een vergadering met leden van de Iraanse Revolutionaire Garde. Daar kregen ze te horen dat hun familie te maken zou krijgen met “geweld en foltering” als ze het volkslied niet zouden zingen of als ze zouden deelnemen aan protesten tegen het Iraanse regime.

Carlos Queiroz, de Portugese coach van het Iraanse team, had een afzonderlijk gesprek met officieren, aldus de bron. Het is niet bekend wat er daar is gezegd. Queiroz had eerder verklaard dat Iraanse spelers tijdens het WK mogen protesteren, maar alleen binnen de FIFA-regels.

Afgelopen vrijdag zongen de spelers van het Iraanse elftal wel mee met de hymne voor aanvang van hun tweede groepswedstrijd tegen Wales.

Iraanse veiligheidsdienst in Qatar

De bron, die de Iraanse veiligheidsdiensten in Qatar tijdens het WK nauwlettend volgt, zei dat tientallen officieren van de Revolutionaire Garde zijn ingezet om toezicht te houden op de Iraanse spelers. Die mogen zich niet buiten het team begeven en mogen geen buitenlanders ontmoeten.

Nog volgens de bron stuurde het regime bij de wedstrijd tegen Wales honderden acteurs naar het stadion om te supporteren voor het Iraanse elftal. “Voor de wedstrijd tegen de VS is het regime van plan het aantal acteurs aanzienlijk te verhogen tot duizenden”, klinkt het.

LEES OOK. Iraanse onrust waait over naar WK: vrouwelijke fans lastiggevallen en uitgescholden aan stadion

Door het volkslied niet mee te zingen, leken de spelers de massale protesten in hun thuisland te steunen. Daar vinden al sinds midden september aanhoudende protesten plaats, na de dood van de 22-jarige Mahsa Amini. Zij stierf nadat ze door de politie opgepakt was voor het overtreden van de islamitische kledingvoorschriften. Tegen de manifestanten wordt hard opgetreden.