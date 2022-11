IN BEELD. Hoezo crisis op het WK? Rode Duivels lachen en gieren op training

De Rode Duivels en het WK in Qatar is voorlopig geen groot succes en dat leidde al tot wat strubbelingen. Captain Eden Hazard zei op de persconferentie deze middag dat ondanks de vele berichten in de media alle neuzen in de dezelfde richting staan. Wat de spelers tijdens de training probeerden aan te tonen. Het ging er gezellig aan toe. Nu hopen dat ze dat donderdag na de beslissende wedstrijd tegen Kroatië nog kunnen lachen.