Harvey Weinstein zal niet getuigen op proces in Los Angeles

Harvey Weinstein zal niet getuigen op het proces dat tegen hem loopt in Los Angeles, zo schrijft onder andere het Duitse persagentschap DPA. Vier vrouwen beschuldigen hem van aanranding en verkrachting in hotels in Beverly Hills en Los Angeles, tussen 2004 en 2013. Weinsteins advocaten plannen de zaak woensdag af te ronden.

De zeventigjarige producent, die een groot succes kende met films als ‘Pulp Fiction’ en ‘The Artist’, is in 2020 al veroordeeld in New York tot een gevangenisstraf van 23 jaar voor verkrachting en aanranding. Hij verblijft dus al een aantal jaren in een gevangenis. Ook op het proces in New York besloot hij niet te getuigen.

Oorspronkelijk liepen er elf aanklachten tegen Weinstein, maar een vijfde aanklager besloot om toch niet te getuigen. Hij riskeert nu een levenslange gevangenisstraf in Californië, bovenop de huidige straf die hij nu uitzit.

Het proces wordt woensdag voortgezet. Verwacht wordt dat de verdediging zijn slotpleidooien in de namiddag zal houden. Vanaf donderdag kan de jury dan beginnen te beraadslagen over het vonnis.