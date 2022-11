Bedrijven die dit jaar veel winst hebben gemaakt, kunnen hun werknemers een premie van maximaal 750 euro uitkeren. Dat staat zo in het kersverse loonakkoord van de federale regering. Toch is het nog lang niet zeker dat jij ook zo’n (hoge) premie krijgt, zelfs niet als jouw werkgever goed geboerd heeft. Wanneer gaan we meer weten? En vooral: wie maakt het meest kans op zo’n premie?