Een van de martelkamers in Cherson. — © rr

In Cherson, de stad in het zuid-oosten van Oekraïne waar de Russen sinds 11 november wegtrokken, wordt de oorlogsgruwel onder Russische bezetting steeds duidelijker. Er zijn al vier gebouwen gevonden waar de Russen gevangenen hebben gemarteld. “Ik kreeg om de dag elektroshocks”, zegt een verzetsstrijder die 75 dagen in de cel zat.