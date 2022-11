Lore wint missverkiezing ondanks zware acne: “Je hoeft dus niet perfect te zijn”

Lore Ven (27) uit Geel vertegenwoordigt over twee weken België tijdens de finale van Miss International in Japan. Ze grijpt de verkiezing aan om lotgenoten met polycysteus ovarieel syndroom (PCOS) een hart onder de riem te steken.

“Deze titel mogen dragen is een mooie afsluiter van een lang en zwaar traject, onder het motto geef nooit je dromen op”, zegt Lore Ven na haar recente verkiezing als Miss International Belgium. Die internationale wedstrijd wordt beschouwd als een van de vier grote verkiezingen, naast onder andere de bekendere Miss Universe en Miss World. “Missverkiezingen dragen in ons land nog altijd een negatieve connotatie mee. Er hangen nog veel vooroordelen rond en dat vind ik jammer. Want mijn verhaal bewijst dat je lang niet perfect hoeft te zijn om te kunnen winnen. Ik wil hier andere mensen mee motiveren of inspireren.”

Lore Ven met haar kroontje.

De Kempense twintiger lijdt al acht jaar aan PCOS, een aandoening bij vrouwen waarbij er cystes op de eierstok groeien. Dat kan problemen bij de vruchtbaarheid geven, maar PCOS uit zich ook in tal van inwendige en uitwendige symptomen. Alleen: die diagnose kreeg Lore pas na zeven jaar lichamelijk afzien.

Haar PCOS uit zich bij Lore onder meer in overmatig acne.

Overmatig acne

“Ik had van jongs af aan heel veel pijn bij mijn maandstonden”, vertelt Lore. “Je leert daar uiteindelijk mee leven. Maar na verloop van tijd werd die pijn zo extreem dat het bijna dagelijks was. Ik liep krom van de pijn. Ik zat met een extreme hormonale disbalans, wat tot allerlei andere klachten leidde.”

Toen ze besloot te stoppen met het nemen van de anticonceptiepil halveerde de pijn. Maar het gevolg was dat ze plots te maken kregen met extreme acne, iets wat voor een vrouw van midden de twintig eerder uitzonderlijk is. Het was ook de periode dat ze anderhalf jaar geleden de boodschap kreeg dat ze aan het vaak voorkomende PCOS lijdt. “Toen ik die diagnose van PCOS kreeg, was mijn eerste reactie: dit verklaart heel veel. Maar in tweede instantie was het toch ook van wat ben ik hier nu mee?. Want na het stellen van de diagnose krijg je vooral te horen dat er weinig aan te doen is. De oplossing die me werd voorgesteld, was… de anticonceptiepil...”

De acne dook op na de stopzetting van de anticonceptiepil, maar is door aangepaste voeding wel verminderd, stelt Lore vast.

Eén op vijf

“De artsen doen wel aan het bestrijden van symptomen, maar de oorzaak wordt niet aangepakt. Terwijl ik juist op zoek ben naar een natuurlijke aanpak van die oorzaak. Maar het besef dat ik helemaal niet alleen ben en één op de vijf vrouwen in de wereld met PCOS kampt, vaak met andere symptomen, heeft me wel gesterkt om er zelf verder iets mee te doen. Deze internationale missverkiezing vormt daar een ideaal platform voor.”

De positieve reacties op haar verhaal over haar PCOS heeft Lore weer gesterkt in haar zelfvertrouwen.

Lore Ven maakte onlangs via haar Instagramprofiel haar lichamelijke problemen bekend. Daarop kreeg ze naar eigen zeggen heel veel positieve reacties. “Ik heb al eerder aan missverkiezingen mee gedaan, maar door mijn extreme acne heb ik toch twee jaar als een hel beleefd. Mijn zelfvertrouwen zat onder het vriespunt. Ik durfde niet buiten te komen. Maar tegelijk besef ik dat er heel veel vrouwen in dezelfde situatie verkeren. Ik voel me heel alleen, terwijl ik niet alleen ben. De positieve reacties op mijn verhaal hebben me wel een boost gegeven. Ik probeer nu alles zo positief mogelijk te bekijken. Ook die acne gaat ooit weg.”

© RR

Oproep naar lotgenoten

De afgestudeerde jeugdcriminologe uit Geel hoopt na de finale in Japan op 13 december veel meer te doen met de persoonlijke getuigenissen van lotgenoten. “Ik wil al die verhalen van vrouwen samen brengen, omdat ze ondanks de onderlinge verschillen toch telkens weer vastlopen op dezelfde problemen. Daarom zoek ik vrouwen met PCOS of andere gynaecologische aandoeningen zoals endometriose die mee willen werken aan een campagne om dit meer onder de aandacht te brengen. Wie zich aangesproken voelt, mag mij altijd contacteren.”

mypcos@outlook.com ; www.instagram.com/lore.ven_/