Russische cryptomiljardair sterft in bizar helikopterongeval

Opnieuw is een Russische cryptomiljardair in verdachte omstandigheden overleden. De 53-jarige Vjacheslav Taran overleed vorige week vrijdag in Zwitserland nadat zijn helikopter neerstortte. Inmenging van buitenaf kan volgens de politie niet uitgesloten worden.

Taran, die de afgelopen tien jaar in Monaco woonde, steeg vrijdag op in het Zwitserse Lausanne met een helikopter. Aan het stuur zat een ervaren 35-jarige piloot. Rond 1 uur stortte het toestel neer in de gemeente Villefranche-sur-Mer. Het parket van Nice kwam ter plaatse en verklaarde dat inmenging van buitenaf niet kon worden uitgesloten in het onderzoek naar de oorzaak van de crash. Zowel Taran als de piloot kwam om het leven.

De cryptomiljonair, oprichter van de investeerplatformen Libertex en Forex Club, zou normaal samen met nog een andere passagier vliegen, maar die persoon cancelde last minute. De identiteit van die tweede passagier is niet bekend.

Het Oekraïense persagentschap Unian schreef dat de miljardair vermoedelijk linken had met de Russische buitenlandse inlichtingendiensten en hij zou Russisch geld witwassen met behulp van cryptocurrency. Maar dat kon niet onafhankelijk geverifieerd worden.

De lijst breidt uit

Taran is niet de eerste grote naam in de cryptomuntenwereld die in verdachte omstandigheden overlijdt. Tiantian Kullander (30) stierf afgelopen week ‘in zijn slaap’ en de miljonair Nikolai Moesjegian (29) verdronk in Puerto Rico, nadat hij op Twitter had gedeeld dat hij schrik had dat de CIA en Mossad hem zouden vermoorden.

Sinds de start van de oorlog in Oekraïne wordt het lijstje met Russische ondernemers die mysterieus overlijden steeds langer en langer. Zo stierf eind augustus Ravil Magnaov (67), de voorzitter van de raad van bestuur van Lukoil. Initieel werd er gesproken over een “ernstige ziekte”, maar later bleek dat hij uit het raam van de zesde verdieping van het Centrale Klinische Hospitaal in Moskou viel. Maar er werd druk gespeculeerd of de man wel degelijk viel of dat hij daarbij ‘geholpen’ werd.

De Russische zakenman Joeri Voronov (61) werd begin juli doodgeschoten in een herenhuis in Sint-Petersburg. De senior financieel en veiligheidsfunctionaris van Gazprom, Alexander Tjulakov (61), werd in februari opgehangen gevonden. Enkele weken eerder werd de 60-jarige Leonid Shulman, hoofd transport bij Gazprom, dood aangetroffen in zijn badkamer. In mei werd dan weer de miljardair Alexander Soebbotin (43) dood aangetroffen in zijn villa en Vladislav Avajets (51), die banden had met de Gazprom-bank, werd eerder dit jaar ook al dood aangetroffen in Moskou. En ook de multimiljonair Sergej Protosenja (55) werd opgehangen gevonden in zijn Spaanse villa in Lloret de Mar.