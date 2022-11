Dossier Schild & Vrienden loopt (opnieuw) vertraging op: KI stelt behandeling zaak uit

Het parket Oost-Vlaanderen was een strafonderzoek gestart naar aanleiding van een “Pano”-reportage op 5 september 2018. Die toonde aan dat in geheime chatgroepen van Schild & Vrienden racistische en antisemitische berichten gedeeld werden.

In juni 2019 werd Dries Van Langenhove officieel in verdenking gesteld door het parket van Oost-Vlaanderen. De Schild & Vrienden-oprichter werd vrijgelaten onder voorwaarden en moest onder meer een geleid bezoek volgen aan de Kazerne Dossin in Mechelen.

De plenaire vergadering van de Kamer had in maart 2021 zijn parlementaire onschendbaarheid opgeheven. Zo kon de raadkamer in Gent oordelen over de mogelijke doorverwijzing van Van Langenhove en de andere verdachten voor racisme, aanzetten tot haat en andere kwalificaties.

Van Langenhove moet zich verantwoorden voor inbreuken op de racisme- en wapenwetgeving. Hij werd wel buiten vervolging gesteld voor negationisme, daartegen gingen twee burgerlijke partijen in beroep. Jihad Van Puymbroeck ging in beroep tegen de afwijzing van haar burgerlijke partijstelling.

De meeste leden van Schild & Vrienden vroegen de buitenvervolgingstelling. De raadkamer gaf vijf verdachten een opschorting, zodat ze niet voor de correctionele rechtbank moesten verschijnen. Behalve Van Langenhove werden zes verdachten verwezen, één ging daartegen in beroep.

De kamer van inbeschuldigingstelling zou zich normaal dinsdagmiddag buigen over de kwestie, maar de zaak werd uitgesteld. Dat bevestigen verschillende advocaten in het dossier. Op 26 januari zou de zaak wel behandeld moeten worden. De uitspraak wordt dan enkele weken later verwacht.