Supermarkten kreunen onder hoge energieprijzen: “23.000 euro per maand in plaats van 4.500. Dat is niet houdbaar”

Desselgem

De Belgische Franchise Federatie (BFF) trekt aan de alarmbel over de torenhoge energiefacturen en vreest voor de gevolgen in de voedings- en horecasector. Ook Carrefour Market in Desselgem kreunt onder de ferme energieprijzen en probeert de situatie met enkele maatregelen te verzachten. “Maandelijks 23.000 euro in plaats van 4.500 euro betalen is niet houdbaar voor een supermarkt, wij hebben zoveel marge niet.”