Uitbaatster Mippie en Moppie ontslaat werknemers na sluiting: “U gedraagt zich deloyaal tegenover uw werkgever”

Myriam B., de uitbaatster van Mippie en Moppie, heeft verschillende werknemers via een brief ontslagen. Volgens de brief is dat met onmiddellijke ingang en zonder enige opzegtermijn of vergoeding. “U hebt in de loop van de maand handelingen gesteld naar baby’s en kinderen toe die ontoelaatbaar zijn”, leest de brief. Opvallend, want het is vooral de uitbaatster zelf die onder vuur ligt.

De molen rond kinderopvang Mippie en Moppie blijft aan het draaien. Vorige week moesten alle crèches van B. de deuren sluiten na zorgwekkende meldingen over wantoestanden in de kinderopvang. De eerste melding kwam bij Mippie en Moppie 2 in Keerbergen, waar een kindje was vastgebonden met plakband.

De eigenares grijpt nu in en ontslaat verschillende medewerksters. Dat laat ze weten via een ontslagbrief. “Uw arbeidsovereenkomst wordt met onmiddellijke ingang beëindigd, zonder opzegtermijn of vergoeding”, staat erin. “Wij hebben vastgesteld dat u in de loop van de maand handelingen hebt gesteld naar baby’s en kinderen toe die ontoelaatbaar zijn.”

De eigenares sluit de brief af met een opmerkelijke uitspraak. “U gedraagt zich deloyaal ten opzichte van uw werkgever, en pleegt zware fouten die van aard zijn dat ons vertrouwen in u definitief is verloren gegaan.” In de communicatie van Agentschap Opgroeien is het nochtans voornamelijk de eigenares die naar voren komt, en niet zozeer de verzorgsters.

Na de sluiting van Mippie en Moppie 1 uitten verschillende ouders zelfs nog hun vertrouwen in de verzorgsters. “Ik durf mijn hand in het vuur te steken voor de meisjes die hier werken”, zei vader Gert-Jan Veldmans toen. “De eigenares is een ander verhaal. Ik ben blij dat zij nooit in deze crèche stond.”