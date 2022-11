Het is ongewoon, en zelfs ronduit bizar volgens experts: waarom iedereen verbaasd is dat Kim Jong-un zijn dochter zo expliciet voorstelt

Twee keer op korte tijd verscheen de dochter van de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un aan zijn zijde. Het verschil tussen haar eerste publieke optreden en het tweede was veelbetekenend. De staatsomroep promoveerde haar van “geliefde dochter” naar “meest geliefde kind” of “kostbaarste” kind. Met stip staat de jonge Kim Ju-ae nu in poleposition voor de opvolging van haar vader. Haar plotse verschijning is even geheimzinnig als intrigerend. Vooral omdat in het mannenbastion Noord-Korea nu twee vrouwen in de hoogste pikorde achter Kim staan.