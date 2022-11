Staatssecretaris trekt naar rechter tegen verbod op komst asielzoekers naar Jabbeke: “Ze gaan die beslissing vernietigen, ja”

Vorige week gaf burgemeester van Jabbeke Frank casteleyn (CD&V) nog te kennen dat hij in kader van artikel 135 van de nieuwe gemeentewet de komst van asielzoekers naar zijn gemeente zou verbieden, omwille van de mogelijke aanwezigheid van PFAS op de terreinen van de Civiele Bescherming. De Civiele hield er in het verleden immers oefeningen met blusschuim. De aanwezigheid van PFAS zou volgens de burgervader onveilig zijn voor de kwetsbare gezinnen die de gebouwen binnenkort zouden betrekken.

Het Agentschap Zorg en Gezondheid liet dan weer weten dat opvang op de terreinen wel kan mits het nemen van enkele voorzorgsmaatregelen. Ondertussen werd een bodemonderzoek aangevraagd, maar daar wil men duidelijk niet op wachten. Staatssecretaris De Moor trekt samen met Fedasil naar de Raad van State om de beslissing van de Jabbeekse burgervader te laten schorsen.

“Dat is haar volste recht”, reageert de burgemeester. “Dat was ook de meest logische stap. Ik heb mijn best gedaan voor de veiligheid van de mensen die de gebouwen zouden betrekken. Of de zaak al verloren is? Ik weet ook wel dat ze die beslissing zullen vernietigen. Veiligheid gaat volgens mij nog steeds boven alles, maar als men daar geen oren naar heeft, dan is de zaak op voorhand al verloren. Voor alle duidelijkheid: de staatssecretaris en ikzelf zijn geen vijanden, he. We zullen nog eens goed rond de tafel moeten zitten en spreken met elkaar.”