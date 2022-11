Nederland bouwt komende tien jaar twee nieuwe kerncentrales vlak over de grens

De Nederlandse regering wil dat er twee nieuwe kerncentrales in Borssele komen. Dat melden Nederlandse media dinsdag. Tegen 2035 moeten ze elektriciteit gaan leveren.

Borssele ligt in de provincie Zeeland, niet zo ver van ons land. De keuze voor Borssele was min of meer verwacht. De enige werkende kerncentrale die Nederland heeft, ligt er ook. De nieuwe centrales moeten vanaf uiterlijk 2035 draaien. De Nederlandse overheid zal ook bijdragen aan de kosten van de bouw.

De bouw van de nieuwe centrales werd al aangekondigd in het regeerakkoord. Voor de eerste stappen is 5 miljard euro vrijgemaakt. De regering wil kiezen voor twee zogenoemde ‘generatie III+ reactoren’. Daarmee moet kernenergie vanaf 2035 goed zijn voor 11 tot 15 procent van het totale aanbod aan elektriciteit bij onze noorderburen.

Vrijdag zou de bevestiging volgen.