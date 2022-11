Oekraïense soldaten met een raketlanceerder in het oosten van Oekraïne. — © AFP

Sinds de Russische inval in Oekraïne leverden de NAVO-landen naar schatting al voor zo’n 40 miljard aan wapens aan de Oekraïners. Hoewel de leveranties voorlopig nog doorgaan, beginnen de jarenlange bezuinigingen op defensie-uitgaven in Europa hun tol te eisen. Het einde van menig Europese militaire voorraad komt in zicht.