Onthaalmoeder uit Zonhoven geschorst: “Zeer bezorgd over fysieke en psychische integriteit van kinderen”

Het agentschap Opgroeien heeft een onthaalmoeder uit het Limburgse Zonhoven tijdelijk op non-actief gezet en gaat haar ook schorsen. Volgens het agentschap is er “ernstige bezorgdheid” over de veiligheid van de kinderen die er opgevangen worden. Het aantal kinderopvangplaatsen dat wegens incidenten minstens tijdelijk gesloten wordt, neemt zo opnieuw toe.

Waarvan de onthaalmoeder precies verdacht wordt, is niet duidelijk. “Maar we hebben zeer recent informatie gekregen waardoor we zeer bezorgd zijn geworden over de fysieke en psychische integriteit van de kinderen die daar opgevangen worden”, zegt Nele Wouters van het agentschap Opgroeien.

Er is heel snel geschakeld, voegt Wouters nog toe. “Ze is door ons op non-actief gezet en de formele schorsing wordt nog formeel geofficialiseerd. Maar dit is een tijdelijke maatregel met dringende noodzakelijkheid”, benadrukt ze.

De ouders van de negen betrokken kinderen werden op de hoogte gebracht. Zij moeten nu op zoek naar een tijdelijke oplossing.