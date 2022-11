WK RETRO. Het best bewaarde geheim van het Deense voetbal: hallucinante onthulling zorgt op WK in 2002 voor grote shock

Dat hij behoorlijk potig voor de dag kon komen, had het Deense publiek al langer begrepen. Verdediger Stig Tøfting is geen fijnbesnaarde voetballer. Agressief soms. Zelfs een tikje labiel. Maar hij had het er toch maar mooi mee tot in de Deense nationale ploeg geschopt. Tot een Deense krant midden het WK 2002 onthult waarom Tøfting geworden is wie hij is. Het hallucinante verhaal zorgt voor een schokgolf door het hele land.