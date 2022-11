“Kom ik vrij?” Olivier Vandecasteele (41), de ngo-medewerker die al 278 dagen in erbarmelijke omstandigheden opgesloten zit in Iran, dacht maandag dat zijn vrijlating wenkte. IJdele hoop. De realiteit is een schijnproces en geen enkele garantie om ooit vrij te komen. “Het is hoog tijd dat onze regering hem echt probeert te redden”, zegt zijn beste vriend.