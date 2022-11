Dikkerdje als kind, nu de gedoodverfde opvolger van Lionel Messi: wie is het Argentijnse toptalent Enzo Fernandez?

© DeFodi Images via Getty Images

Enzo Fernandez (21) maakte met zijn invalbeurten zoveel indruk bij Argentinië dat hij voor de allesbepalende wedstrijd tegen Polen aan de aftrap verwacht wordt. Het toptalent van Benfica werd met zijn goal tegen Mexico de op Messi na jongste Argentijnse doelpuntenmaker op een WK. Als tiener was Fernandez een enorme fan van Messi. Intussen zijn de rollen al omgekeerd. “Hij verdiende die goal”, zei Messi. “Hij is een spectaculaire speler en erg belangrijk voor ons.” Alles wat u moeten weten over de Argentijnse middenvelder.