Van aangeslagen tot strijdbaar. Die metamorfose moeten de Rode Duivels deze dagen ondergaan. Met het verstrijken van de dagen moet het besef groeien dat die laatste kans moet worden gegrepen. Kroatië is de moeilijkste tegenstander in de groep maar het moment om op te staan is nu. Het klinkt cynisch maar de ontstane heisa hoeft geen beletsel te zijn, ze kan zelfs helpen.