De man die Kanté en Pogba al doet vergeten: wie is Aurélien Tchouaméni, de nieuwe heerser op het Franse middenveld?

Frankrijk werd voor dit WK niet als absolute topfavoriet naar voren geschoven. De voornaamste reden? Hun ploeg was onthoofd door de blessures van N’Golo Kanté en Paul Pogba, de tandem op het middenveld die Les Bleus in 2018 naar de wereldtitel leidde. Na twee wedstrijden lijken die zorgen alweer vergeten. Bondscoach Didier Deschamps koos voor de ervaring van Adrien Rabiot (27), maar vooral voor het talent van Aurélien Tchouaméni (22). Wie? Vijf dingen die u moet weten over de nieuwe heerser op het Franse middenveld.