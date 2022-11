Camilla wil “gruwelijke misdaden” tegen vrouwen stoppen: koningin Mathilde ook aanwezig, maar had kledij beter afgestemd met Britse koningin

De Britse koningin-gemalin Camilla heeft opgeroepen om de “gruwelijke misdaden” tegen vrouwen en meisjes te beëindigen. Dat deed ze dinsdag tijdens een receptie in Buckingham Palace om het bewustzijn over dat geweld te vergroten. Daar was ook onze koningin Mathilde aanwezig, in een outfit die wel heel erg op die van Camilla leek.

De twee krachtigste manieren om slachtoffers te helpen is de berichten van slachtoffers op te merken en naar hen te luisteren, verklaarde de vrouw van koning Charles III. Over de aanwezige slachtoffers zei Camilla dat “zij het bewijs zijn dat we hoop kunnen hebben op weg naar ons doel om een einde te maken aan het geweld tegen vrouwen en meisjes”. Ze wees erop dat we niet “ongevoelig moeten worden gemaakt voor kale feiten en cijfers”. “Met vastberadenheid en moed zullen we slagen”, verzekerde ze.

Op de receptie waren driehonderd gasten aanwezig, onder wie de Belgische koningin Mathilde, koningin Rania van Jordanië en kroonprinses Mary van Denemarken, de vrouw en de zus van voormalig premier Boris Johnson, Carrie en Rachel Johnson, en de Oekraïense first lady Olena Zelenska. Wat vooral opviel: Camilla en Mathilde droegen een kleedje dat wel heel erg op elkaar leek.

Camilla zet zich al langer in tegen geweld tegen vrouwen.