Anderlecht vertrekt op stage zonder coach, Wesley Hoedt en Sebastiano Esposito ontbreken in selectie

Anderlecht zoekt - na een welgekomen pauze - de zon op in Kreta. Paars-wit zal de stage morgen evenwel aanvatten zonder nieuwe coach. De Brusselaars zijn wel bezig met enkele concrete pistes, en ze hopen op witte rook tegen het einde van de week. Een naam op de lijst is die van Alexander Blessin. De ex-coach van KV Oostende zit op de wip bij Genoa, maar hij is niet de kandidaat bovenaan de verlanglijst.

Robin Veldman zal dus nog even de honneurs waarnemen. Hij koos voor een 25-koppige selectie die morgen het vliegtuig opstapt. Zeno Debast, Jan Vertonghen en Moussa N’Diaye (allen op het WK) ontbreken logischerwijs. Voor Sebastiano Esposito en Wesley Hoedt is er evenmin plek: de eerste keert terug naar Italië - al onderhandelt Anderlecht nog over een akkoord met Inter - en voor Hoedt zoekt Anderlecht een oplossing.

© Isosport

Verder nog een opvallende naam: Ethan Butera. De zestienjarige verdediger - zoon van ex-prof Jonathan Butera (ex-RWDM) - profiteert van de afwezigheid van Debast en Vertonghen. Paars-wit zal in Kreta twee oefenwedstrijden spelen, telkens tegen een Griekse tegenstander: OFI Kreta (3/12) en Panetolikos (6/12). Na de stage oefent Anderlecht nog twee keer: op 10 december trekken ze naar het Baskenland voor een match tegen Real Sociedad, vier dagen later spelen ze op Neerpede tegen het Poolse Rakow Czestochowa.

Op 21/12 speelt Anderlecht op het veld van Genk voor de Beker van België, op tweede kerstdag volgt nog een competitiewedstrijd op het veld van Charleroi, onmiddellijk een confrontatie met ex-coach Felice Mazzu.