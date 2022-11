Dieven roven 400.000 euro aan goud uit auto in tankstation langs E34: “Zes weken geleden precies hetzelfde meegemaakt”

Europese Goudstandaard in Retie verhandelt goud en zilver in de vorm van munten en baren. Een medewerker van de onderneming was, met in zijn gewone auto een vracht edelmetalen, onderweg naar klanten in het Antwerpse, toen hij in Gierle (Lille) even stopte om te tanken bij het Texaco-station naast de E34. Op het moment dat hij naar binnen liep om te gaan betalen, sloegen dieven toe.

“Onbekende mannen sloegen de achterruit van de auto stuk en braken de achterzetel naar voren”, vertelt algemeen directeur Johnny Verkuringen van Europese Goudstandaard. “Dat gebeurde op klaarlichte dag, onder de neus van verschillende getuigen. Die begonnen te roepen en tieren, sommigen konden zelfs nog wat filmen. In hun haast om in hun eigen auto weg te komen, hebben de dieven nog enkele zakken laten vallen. Een deel van de buit kunnen we dus recupereren.”

De brutale diefstal vond op klaarlichte dag plaats in het druk bezochte tankstation naast de E34 in Lille. — © RR

Eerdere diefstal

In de auto zaten in speciale bakken gouden en zilveren munten en enkele goudbaren opgeslagen. Omdat de medewerker zich verplaatst in een anoniem voertuig gaat de zaakvoerder er vanuit dat de criminelen hem al vanaf het vertrek bij de firma in de Sint-Martinusstraat in Retie zijn gevolgd.

“Je breekt niet op goed geluk een auto open om dan goud te vinden. Bovendien hebben we zes weken geleden al precies hetzelfde mee gemaakt. Dat gebeurde hier op ons eigen terrein, met dezelfde medewerker en dezelfde auto. Toen maakte hij de vracht in de auto klaar en dekte die af, om daarna binnen te komen om de papieren af te tekenen. Toen hij weer buiten kwam, was de achterruit ingeslagen. Het gaat volgens mij bijna zeker om dezelfde daders. Toen was de buit gelukkig kleiner, vandaag (dinsdag, red.) gaat het alles bij elkaar om 400.000 euro. Hoeveel daarvan gerecupereerd is, weten we morgen (woensdag, red.) pas.”

Algemeen directeur Johnny Verkuringen van Europese Goudstandaard gaat ervan uit dat het om dezelfde dieven gaat die ook zes weken geleden al toesloegen. — © RR

Nederlandse Fiat

Volgens de beelden die omstaanders maakten, stoven de gouddieven er in een rode Fiat Panda van het bouwjaar 2004 vandoor. “Daar hing de Nederlandse nummerplaat 86-PF-TJ op. Ik heb die gegevens aan de politie bezorgd, hopelijk wachten ze niet te lang om die mannen te traceren. Anders is ons materiaal allemaal al verkocht.”

Volgens de gegevens van Europese Goudstandaard zelf bedraagt de wisselkoers van goud op de dag van de brutale diefstal 54.405 euro per kilo, voor zilver betaal je 661 euro per kilo. “Mensen reageren op het nieuws van de diefstal dat de verzekering dit wel dekt. De verzekering dekt hier juist niets! Dat we met een gewone auto rijden, is juist om niet in de kijker te lopen. Ik ben er echt niet goed van. Iedereen werkt keihard, maar met corona en de huidige crisis beleven we allemaal heel harde tijden. Goud is schaars, maar bij banken kan je goud of zilver momenteel bijna niet meer omruilen.”

Overval in 2016

Het bedrijf werd in 2016 ook al eens het slachtoffer van criminele feiten. Toen gaven gangsters zich uit voor een steenrijke Libanese familie die belangstelling had in gouden munten. Toen directeur Verkuringen en een medewerker op de plaats van afspraak in Antwerpen arriveerden, werden ze vrijwel meteen beroofd. De buit bedroeg toen 82.000 euro aan goud, maar de daders werden later wel opgepakt en veroordeeld.