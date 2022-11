Cercle Brugge breekt contract van coach Miron Muslic open tot juni 2024: “We gaan op dit elan verder”

Muslic is al sinds oktober 2021 bij Cercle Brugge actief. Bij groen-zwart begon hij als hulptrainer maar sinds september dit jaar is hij hoofdcoach na het ontslag van Dominik Thalhammer. Onder leiding van Muslic maakte Cercle een ferme sprong voorwaarts in het klassement. Na 19 op 24 staat groen-zwart momenteel op een negende plaats in de Jupiler Pro League.

“Na een jaar werken in Cercle heeft Miron z’n talent en potentieel bewezen. Hij was meer dan klaar om hoofdcoach te worden en hij bewijst nu ook dat hij de juiste keuze is. We kijken ernaar uit om op dit elan verder te gaan”, aldus sportief directeur Carlos Aviña.

Ook Muslic juicht de verlengde samenwerking toe. “Ik ben dankbaar, blij maar ook trots dat ik deel mag blijven uitmaken van de Cercle-familie. Ik kijk ernaar uit om deze getalenteerde groep spelers verder te helpen ontwikkelen en om onze fans trots te maken.”