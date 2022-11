Mazoutprijs staat op laagste niveau in acht maanden tijd: “Toch blijft stookoliecheque nodig”

De prijs van mazout staat op het laagste peil in acht maanden tijd. Voor 2.000 liter betaal je vandaag bijna 1.000 euro minder in vergelijking met de piek in oktober. “Grote conclusies kunnen we daar nog niet uit trekken, want de prijs blijft heel volatiel”, zegt BRAFCO, de federatie van brandstoffenhandelaars.

Goed nieuws voor de meer dan één op zes Vlaamse gezinnen die hun woning verwarmen met stookolie. De prijs van mazout stond in acht maanden tijd nooit zo laag. Voor de variant met een maximaal zwavelgehalte van 0,005 procent (50 ppm, officieel: gasolie-verwarming) betaal je woensdag per liter 1,0536 euro, bij een bestelling van minstens 2.000 liter. Dat is een daling met 3,66 cent in vergelijking met de dag voordien.

Dat klinkt weinig, maar in vergelijking met de piek in oktober scheelt dat een serieuze slok op de borrel. Toen betaalde je 3.040 euro voor 2.000 liter, tegenover 2.107 euro nu.

De algemene brandstofprijzen – dus ook voor benzine en diesel aan de pomp – zitten al enkele weken in dalende lijn. BRAFCO, de federatie van Belgische brandstoffenhandelaars, verklaart die daling door de lockdownmaatregelen in China. “Dat betekent dat ook een deel van de economie er in lockdown is”, zegt woordvoerder Johan Mattart. “Gevolg: minder vraag naar olie en dalende prijzen.”

Dat betekent echter niet dat we ons al rijk mogen rekenen. “Ondertussen zijn de prijzen op de internationale markt alweer aan het stijgen”, zegt Mattart. “De prijzen blijven heel volatiel. Conclusies op de lange termijn kan je daar nog niet uit trekken.”

680.000 aanvragen voor stookoliecheque

Daarom vindt Mattart het geen overbodige luxe dat mensen nog steeds een stookoliecheque van 300 euro kunnen aanvragen. De federale regering verhoogde het bedrag van 225 euro naar 300 euro, en gezinnen krijgen de tijd tot eind april 2023 om die aan te vragen voor leveringen tot 31 maart. “We zitten nog steeds met een prijs boven 1 euro per liter, wat we vorig jaar nooit hebben gezien”, zegt Mattart.

De FOD Economie kreeg al 683.206 aanvragen binnen voor de stookoliecheque. Daarvan zijn er al iets meer dan 440.000 behandeld. In principe volgt de uitbetaling vrij snel na de behandeling van de aanvragen. “De overige 250.000 aanvragen staan natuurlijk niet allemaal gewoon in wacht”, zegt de woordvoerster van de FOD. “Een groot deel daarvan is al in behandeling, maar we wachten daar bijvoorbeeld op een correctie van de fouten of op een aanvulling van ontbrekende gegevens of bewijsstukken.”