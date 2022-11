Premier Alexander De Croo (Open VLD) kijkt vandaag zijn lastigste tegenstander in de ogen. N-VA-Kamerlid Sander Loones wist hem en zijn hele partij Open VLD venijnig veel pijn te doen via de krakkemikkige begroting. Het kan verkeren. Voordien was Loones bij het grote publiek vooral bekend als de man die maar 28 dagen minister van Defensie was.