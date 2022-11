André Gyselbrecht (72) mag naar huis met enkelband: opdrachtgever Kasteelmoord moet niet meer naar gevangenis, ondanks veroordeling tot 21 jaar cel

André Gyselbrecht werd in 2019 door het Gentse hof van beroep veroordeeld tot 21 jaar gevangenisstraf voor zijn aandeel in de Kasteelmoord. Hij gaf volgens de rechtbank de opdracht om zijn schoonzoon Stijn Saelens op 31 januari 2012 in zijn kasteel in Wingene dood te schieten.

Voor zijn definitieve veroordeling zat Gyselbrecht al jaren in voorarrest. Begin dit jaar werd al duidelijk dat hij niets liever wilde dan zijn cel in de gevangenis van Beveren inruilen voor zijn bed bij echtgenote Monique op het platteland in Ruiselede. Hij kreeg na meerdere aanvragen toen ook groen licht van de strafuitvoeringsrechtbank (SURB) voor een regime van ‘beperkte detentie’, waarbij hij op specifieke momenten de gevangenis overdag mocht verlaten om te gaan werken.

Ondertussen is gebleken dat Gyselbrecht zijn regime nog meer versoepeld wilde zien. Een tweetal weken geleden vroeg hij aan diezelfde strafuitvoeringsrechtbank om de rest van zijn opgelegde gevangenisstraf thuis onder elektronisch toezicht uit te zitten. Ook daar is de SURB, na meerdere positieve adviezen, hem nu in gevolgd. Gyselbrecht kreeg dinsdag zijn enkelband geplaatst, zo wordt ons bevestigd. Hij hoeft dus niet meer terug naar de gevangenis, zolang hij zich strikt aan een reeks opgelegde voorwaarden houdt. Zo is hem onder meer een contactverbod opgelegd met de nabestaanden van zijn vermoorde schoonzoon Stijn Saelens. Saelens’ ouders zijn afkomstig uit Kortrijk. In die streek mag André Gyselbrecht dus bijvoorbeeld niet komen. Daarnaast heeft hij ook een verbod gekregen om met de pers te spreken.

Zinvolle dagbesteding

Een van de belangrijkste aspecten in een reclasseringsplan voor een ex-gedetineerde is een zinvolle dagbesteding hebben. Zijn vroegere job als arts mag hij niet meer uitoefenen, omdat hij na zijn veroordeling geschrapt werd bij de Orde der artsen. Ondanks zijn leeftijd heeft hij toch nog nieuw werk gevonden buiten de gevangenismuren: Gyselbrecht werkt nu in een dierenartsenpraktijk.

Bij het gerecht in Brugge waren ze niet te spreken toen de gewezen dorpsdokter een eerste keer zijn “halve vrijlating” aanvroeg. Gyselbrecht ontkende immers vijf jaar lang dat hij zijn schoonzoon dood wilde, maar op zijn proces gaf hij alsnog toe dat hij daar wel degelijk de opdracht toe gaf.

Jan Leysen, de advocaat van de ouders van Stijn Saelens, zegt dat de familie “verder wilt met het leven”, maar onthoudt zich verder van commentaar op de enkelband van Gyselbrecht.