Adam (9) is bijna acht jaar na vlucht uit Syrië herenigd met ouders en kleine broer: “Kan niet wachten om sneeuw te zien”

Mama Amar, Karim (6) met zijn grote broer Adam (9) en papa Walid. De gelukkigste mensen ter wereld wonen in Massenhoven. — © Dirk Kerstens

Na acht jaar diep gemis kunnen Walid Hamza (33) en zijn vrouw Amar (30) hun zoon Adam (9) opnieuw in hun armen sluiten. Het Syrisch-Libanees koppel vluchtte in 2015 uit Raqqa toen het oorlogsgeweld onhoudbaar werd. Hun toen 2-jarig zoontje lieten ze achter bij de moeder van Walid in Libanon, omdat de golven op zee heel wild waren. Ze beloofden Adam om hem snel te komen halen, maar de hereniging duurde jaren.