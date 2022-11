Gedimde lichten, en absoluut geen muziek te horen in de winkel. — © Kris Van Exel

Muziek noch muzak. Geen Carine die aan kassa vier wordt gevraagd via de krakende intercom. Gedimd licht in de rayon met droge voeding. Carrefour zorgt voortaan elke weekdag voor twee stille uren voor een prikkelarme winkelervaring. Maar zijn alle hoogsensitieve mensen hiermee geholpen? En zal deze maatregel zorgen voor meer geld in het laatje?