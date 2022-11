Wandelaar ontdekt resten van gigantische zeeschildpad van meer dan 3 meter

Een wandelaar heeft de resten van een zeeschildpad van meer dan 3 meter gevonden in Spanje. Die resten blijken te behoren tot een tot nu toe onbekende soort. En daarmee is het ook meteen de grootste Europese zeeschildpad die ooit ontdekt werd.

Ooit zwommen er zeeschildpadden zo groot als een auto in Europese wateren. Al is dat wel meer dan 70 miljoen jaar geleden. In 2016 struikelde een wandelaar over de resten van een nieuwe soort zeeschildpad in Spanje. Die werd nu door onderzoekers de Leviathanochelys aenigmatica gedoopt en is met zijn 3,7 meter de grootste Europese soort. In Noord-Amerika werden er eerder al zulke giganten ontdekt, in Europa was de grootste soort tot nu toe slechts 1,5 meter groot.

Origineel dachten de onderzoekers dat ze de botten van een ander dier gevonden hadden. “Het is heel gewoon om botfragmenten te vinden, heel veel zelfs. Maar de meeste zijn nietszeggend. Het is vrij zeldzaam om iets te ontdekken dat je echt iets vertelt over het leven in het verleden”, zei Albert Sellés, coauteur van de studie.

De botten werden in 2016 dus al gevonden, maar vijf jaar lang werd er niets mee gedaan. Toen Sellés in 2021 aan het onderzoek begon, bleek hij op een nieuwe soort te stuiten. Hij keerde ook terug naar de Pyreneeën om verder onderzoek te doen.

“We zijn optimistisch en geloven dat het mogelijk is om meer reuzenschildpadsoorten in Europa te vinden. Er zijn eerder in heel Europa fragmentarische resten van grote zeeschildpadden gevonden, maar nog geen enkel is zo compleet als Leviathanochelys”, zei Àngel Hernández Luján, een van de coauteurs van de studie. “Het is slechts kwestie van tijd voordat nieuwe soorten zeeschildpadden met een groot lichaam uit de tijd van de dinosauriërs ontdekt worden.”