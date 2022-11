Izjoem werd van april tot september bezet door Russische troepen. Toen de gemeente weer in Oekraïense handen kwam, werden massagraven aangetroffen. De lichamen werden opgegraven om geïdentificeerd te worden. — © AP

Waar Russische troepen verdreven zijn, treffen Oekraïeners een spoor van dood aan. Forensische onderzoeksteams proberen via DNA-analyse honderden lijken in massagraven alsnog een naam te geven. Onder anderen de kinderboekenschrijver Volodimir Vakulenko (40) kon zo geïdentificeerd worden. Hij werd door de Russen gedood en gedumpt in een massagraf. Zijn ouders kunnen nu eindelijk afscheid nemen.