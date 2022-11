Amerikaanse Senaat neemt wet aan die homohuwelijk beschermt in heel het land

De Amerikaanse Senaat heeft dinsdag, met 61 stemmen versus 36, een wet aangenomen die in het hele land het homohuwelijk moet beschermen, uit vrees dat het Hooggerechtshof op dat vlak de klok zou terugdraaien. “Liefde is liefde en Amerikanen moeten kunnen trouwen met de persoon van wie ze houden”, reageerde de Amerikaanse president Joe Biden op de stemming.

Het is nu aan het Huis van Afgevaardigden, dat in juli al een vergelijkbare tekst goedkeurde, om opnieuw te stemmen over de gewijzigde wet. Verwacht wordt dat dit slechts een formaliteit is. Vervolgens zal Joe Biden de tekst ondertekenen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De federale wet dwingt geen enkele Amerikaanse staat om paren van hetzelfde geslacht te laten trouwen, maar verplicht de staten wel om alle huwelijken te erkennen die legaal in een andere staat gesloten zijn. Ze beschermt ook de reeds bestaande huwelijken tussen mensen van hetzelfde geslacht en geldt eveneens voor interraciale koppels.

Mensen van hetzelfde geslacht hebben sinds 2015 landelijk het recht om te trouwen in de Verenigde Staten, maar er wordt gevreesd dat het Hooggerechtshof de uitspraak die dat garandeert terug kan draaien. Opperrechter Clarence Thomas noemde dat als mogelijkheid nadat het hof ook al het landelijk abortusrecht vernietigde. Het Hooggerechtshof wordt gedomineerd door conservatieve rechters.