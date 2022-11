Helikopter stort neer op huis in Melbourne

In het Australische Melbourne is woensdag een helikopter op het dak van een woonhuis neergestort. Daarbij is enkel de piloot gewond geraakt.

De piloot was de enige aan boord van het toestel en zat een uur geklemd in het wrak. De hulpdiensten konden de piloot bevrijden, aldus het Australische agentschap AAP.

De man is met verwondingen aan zijn been naar het ziekenhuis gebracht. Op het ogenblik van de crash was niemand aanwezig in het huis.

De oorzaak van de crash is nog niet duidelijk.