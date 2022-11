Plotse hartdood blijft voetballers teisteren: 22-jarig Colombiaanse middenvelder zakt in elkaar op training en sterft

Het blijft jammer genoeg een realiteit in het voetbal: spelers die sterven aan plotse hartdood. De 22-jarige Colombiaanse defensieve middenvelder Andrés Balanta zakte in elkaar op training bij zijn Argentijnse club Atlético Tucumán en pogingen om hem te reanimeren waren vruchteloos. Opmerkelijk is dat Balanta in 2019 al eens het bewustzijn verloor op training, maar uitgebreide onderzoeken -onder meer van het hart- brachten toen geen onderliggend probleem aan het licht. Ook zijn huidige club Atlético Tucumán, waar Balanta sinds deze zomer speelt, zegt dat het hart van de speler uitvoerig werd gecontroleerd.

In Argentinië staat een nieuw seizoen voor de deur en Atlético Tucumán had maandag de trainingen hervat.

Bij het begin van de trainingssessie gisteren zakte Andrés Balanta in elkaar. Men heeft de 22-jarige speler met behulp van een defibrillator gedurende veertig minuten proberen reanimeren, maar zonder succes. Het nieuws sloeg in als een bom bij Tucumán en in zijn thuisland Colombia.

Andrés Balanta voetbalde voorheen bij Deportivo Cali in Colombia en heeft enkele caps bij de Colombiaanse U23 achter zijn naam.

Hartproblemen en plots hartstilstanden komen vaker voor in het voetbal en andere sporten, hoewel regelmatige screening van het hart een standaardpraktijk is. Op het EK 2020 moest Christian Eriksen gereanimeerd worden, gelukkig met succes. Intussen voetbalt hij weer met een pacemaker. De Argentijnse aanvaller Sergio Aguero beëindigde in 2021 zijn carrière na pijn in de borst die afkomstig bleek te zijn van hartritmestoornissen.