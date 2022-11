Ook Proximus gaat stekker uit 3G-netwerk trekken

Proximus zegt zich te engageren om tot eind 2024 3G-dekking te blijven voorzien. Het bedrijf verwacht tegen die periode het 3G-net dan te kunnen afschakelen. In de aanloop naar de stopzetting en erna wil Proximus de overgebleven 3G-toestellen zoveel mogelijk inzamelen en recycleren.

De telecomoperatoren trekken de stekker uit het tragere 3G-netwerk omdat de grote meerderheid van de kanten inmiddels een mobiel toestel heeft dat het snellere 4G-datanetwerk ondersteunt of 5G, dat momenteel uitgerold wordt. Telenet/BASE schakelt in september 2024 3G af, Orange vanaf medio 2023 om het in 2025 stop te zetten.

Wel bellen en sms’en

De minderheid van klanten met een oud toestel zal nog steeds kunnen bellen en sms’en, klinkt het nog bij Proximus. Bellen en sms’en blijft voor hen mogelijk omdat dit via het 2G-netwerk kan, zonder impact voor de gebruiker. “Proximus engageert zich om zijn dienstverlening via het 2G-netwerk minstens tot eind 2027 verder te zetten.”

“Voor dataverkeer is de impact bij residentiële klanten sowieso erg beperkt: de hoeveelheid data die via 3G worden verzonden over het Proximus-netwerk, maakt vandaag minder dan 2 procent van het totale dataverkeer uit, waarvan slechts een fractie afkomstig is van toestellen van residentiële klanten”, legt Proximus uit. Bovendien wordt het merendeel van die trafiek gegenereerd door toestellen die ook 4G ondersteunen, en die dus kunnen overschakelen.

Bedrijfsklanten die 3G gebruiken voor data-applicaties en communicatie tussen apparaten (internet of things, nvdr) worden de komende maanden persoonlijk geïnformeerd.

“Afscheid van periode”

“Hoeveel mensen er vandaag exact in België nog mobiel via 3G over het net surfen, weten we niet, maar de cijfers van Proximus geven een beeld”, verwijst minister van Overheidsbedrijven Petra De Sutter (Groen) naar de hoeveelheid data, minder dan 2 procent, die bij Proximus nog via de 3G-masten passeert. “Door binnen twee jaar het 3G-signaal uit te schakelen, nemen we ook afscheid van een periode waarin 3G voor velen synoniem was voor een snelle mobiele verbinding. Door de derde generatie mobiele verbinding uit te faseren, is er meer plaats voor 5G, dat vergeleken met 3G zo snel is als het licht.” Proximus is voor ruim 53 procent in handen van de Belgische staat.