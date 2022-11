Waarom Engelse Man van de Match Marcus Rashford naar de hemel wees na zijn WK-doelpunt: “Ik ben blij voor hem”

Met twee doelpunten had Marcus Rashford dinsdag een groot aandeel in de 0-3 zege van Engeland tegen Wales op de derde speeldag in WK-groep B. Engeland trekt zo als poulewinnaar naar de achtste finales, waarin Senegal wacht.

Rashford werd na de partij verkozen tot Man van de Match. De Manchester United-aanvaller opende vijf minuten na de pauze de score. Hij borstelde een vrije trap voorbij de Welshe doelman Ward. In de 68e minuut pikte hij nog een goal mee, het 100e doelpunt van Engeland op een WK. Eerst dolde Rashford met Roberts en even later zag Ward het leer door zijn benen in doel verdwijnen.

“Dit is een fantastisch gevoel”, vertelde Rashford bij de FIFA. “We waren een beetje ontgoocheld na de match tegen de Verenigde Staten (0-0). De enige manier om op te veren, is door goed te spelen in de volgende match. Ik denk dat we dat gedaan hebben.”

© AFP

Over zijn knappe vrije trap zei Rashford: “Het gaat erom kalm te blijven en uit te voeren wat je op training doet. Ze gaan er niet vaak in, maar ik ben blij dat dat vandaag wel het geval was.”

Bij de viering van de 0-1 ging de Engelse aanvaller op zijn knieën zitten en wees hij naar de lucht. Met een goeie reden. “Ik ben enkele dagen geleden een van mijn vrienden verloren”, verklaarde Rashford op de persconferentie. “Hij vocht een lange strijd uit tegen kanker, dus ik ben blij dat ik voor hem heb kunnen scoren. Hij was altijd al een van mijn grootste supporters en een geweldig persoon. Het was fantastisch om hem in mijn leven gehad te hebben.”