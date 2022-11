Leerkrachten eenvoudiger terug naar de klas na lange ziekte

“Op dit moment zien we dat veel langdurig zieken volledig in ziekteverlof blijven omdat halftijds starten te zwaar is. De regelgeving stond een stapsgewijze en menselijke terugkeer al lang in de weg”, legt Weyts uit. Zo kan je na een periode van ziekteverlof deeltijds gaan lesgeven via het stelsel van verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte. Dat moet dan wel meteen halftijds en bovendien kunnen jonge leerkrachten vaak geen beroep doen op dat stelsel.

Binnenkort zullen leerkrachten na een langdurige ziekte aan 20 procent terwerkstelling kunnen herstarten. Tijdens het verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte zou wie kan dus al één dag per week kunnen terugkeren of enkele uren per dag opnemen. Het loon zou dan worden aangevuld met een ziekte-uitkering.

Doktersbriefje

De nieuwe regelgeving zorgt er ook voor dat een gewoon doktersbriefje volstaat om ziekte te verantwoorden. Vroeger was een speciaal medisch attest verreist dat enkel voor leerkrachten bestond, maar minister Weyts schrapt dat attest nu volledig.

Voorzitter Roel Van Giel van Domus Medica reageert tevreden op de gedaalde planlast. “Wij zijn bijzonder tevreden dat de minister echt heeft geluisterd naar de bezorgdheden van de huisartsen. Dit besluit is een eerste stap naar een goede administratieve vereenvoudiging.”