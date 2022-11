Voormalige Chinese leider Jiang Zemin (96) overleden

Jiang Zemin, de Chinese oud-president en vroegere leider van de Chinese communistische partij, is op 96-jarige leeftijd overleden. Dat meldt het staatsnieuwsagentschap Xinhua. Hij is in Shanghai overleden aan leukemie en orgaanfalen, nadat alle medische behandelingen vruchteloos waren gebleken, zegt Xinhua.

Tussen 1993 en 2003 was Jiang Zemin president van China. Hij werd al secretaris-generaal van de Communistische Partij in 1989, vlak na de protesten op het Tiananmenplein in Peking. Hij nam het over van Deng Xiaoping, die veel economische hervormingen had ingezet. Jiang zou aanvankelijk als tussenpaus aantreden, maar bleef jaren aan de macht.

Onder zijn leiderschap maakte China een grote economische groei door en verbeterde de relatie met de internationale gemeenschap. Jiang werd opgevolgd door Hun Jintao. Jiang haalde de Olympische Spelen naar Peking en leidde het land in de Wereldhandelsorganisatie. Jiang Zemin stond ook bekend voor zijn liefde voor poëzie.

Volgens de Chinese staatstelevisie zullen tot na de begrafenis van het vroegere staatshoofd de vlaggen halfstok hangen op de belangrijkste gebouwen van de communistische partij en van de regering.