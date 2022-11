Nieuwe piste in dossier Bende van Nijvel? Speurders zoeken naar machinepistool in Damse Vaart

Vanochtend zijn politiespeurders en duikers van de civiele bescherming in de Damse Vaart aan het zoeken naar een wapen dat zou hebben toebehoord aan de Bende van Nijvel. Het wapen, een uzi-machinepistool, zou indertijd door de latere eigenaar in het kanaal geworpen zijn.

Het wapen werd vele jaren geleden al in het water geworpen, samen met vijf laders. De toenmalige koper had gehoord dat de uzi en de laders hadden toebehoord aan de Bende van Nijvel. En hij wou daar niks mee te maken hebben.

Na vele jaren stapte toch iemand naar het gerecht dat nu deze nieuwe piste onderzoekt. “Wij bevestigen dat er een zoeking gaande is in de Damse Vaart”, zegt Eric Van Duyse, woordvoerder van het federaal parket. “Alle pertinente pistes proberen we te bewandelen om de zaak op te lossen.” De Bende van Nijvel maakte 28 doden in 1982, 1983 en 1985 met uiterst gewelddadige overvallen in supermarkten.

