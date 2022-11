Opnieuw confrontaties tussen betogers tegen coronamaatregelen en politie in China

In de nacht van dinsdag op woensdag zijn confrontaties uitgebroken tussen manifestanten en politieagenten in Guangzhou in China. Dat melden getuigen en video’s op sociale media. In het land wordt al enkele dagen betoogd tegen het bewind van president Xi Jinping en zijn draconisch zerocovidbeleid dat sinds bijna drie jaar toegepast wordt.

De beelden tonen agenten die met oproerschilden oprukken in een straat in het district Haizhu, terwijl glazen voorwerpen naar hen worden gegooid. Op de video’s die door het Franse nieuwsagentschap AFP zijn gecontroleerd, zijn schreeuwen te horen terwijl barricades omgegooid worden. Op andere beelden is een tiental mensen te zien die door de politie lijkt te zijn gearresteerd.

De protesten in Guangzhou zijn deel van een ongekende protestgolf in China waarin mensen protesteren tegen de strenge coronalockdowns. In het hele land gingen mensen de afgelopen dagen de straat op na een brand in Urumqi die tien mensen het leven kostte. Volgens veel Chinezen konden zij door de coronamaatregelen niet meer ontsnappen.

Eindeloze, plotse en massale lockdowns om het minste covidgeval op te sporen, systematische quarantaine in kampen en bijna dagelijkse PCR-testen om toegang te krijgen tot de publieke ruimte: de Chinese bevolking ergert er zich steeds meer aan. De ontevredenheid wordt nog aangewakkerd door verscheidene gemediatiseerde zaken waarin de hulpdiensten vertraging zouden hebben opgelopen door de coronabeperkingen, met fatale gevolgen.