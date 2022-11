Begrafenis kan tot 3.000 euro duurder worden: “Steeds vaker komt vraag om uitvaart te mogen afbetalen”

De crematoria van de groep Pontes in Antwerpen, Turnhout en Lommel verhogen hun tarieven vanaf 1 januari 2023 gevoelig. Een crematie die nu 500 euro kost, zal dan 630 euro kosten, plus 6 procent btw. De huur van de aula wordt opgetrokken van 200 euro naar 300 euro plus btw. Dat zijn verschillen van respectievelijk 25 en 50 procent. Begrafenisondernemers vrezen dat de totaalkost van een uitvaart voor steeds meer mensen te hoog wordt.

Terwijl in 1990 nog geen vijfde van de overledenen in Vlaanderen werd gecremeerd, waren het er vorig jaar 48.622 – of 75 procent van de overlijdens. In het crematorium van Antwerpen, in Wilrijk, vinden de meeste crematies plaats. Het maakt deel uit van de groep Pontes, met ook crematoria in Turnhout en Lommel. Algemeen directeur Tom Wustenberghs kondigde begin deze maand al aan dat er een prijsverhoging zat aan te komen. “Voornamelijk om de hoge energieprijzen te compenseren. Daarnaast worden wij ook geconfronteerd met een aanzienlijke stijging van de loonuitgaven en met leveranciers die hun duurdere werkingskosten doorrekenen.”

Maandagavond werden begrafenisondernemers uit Antwerpen geïnformeerd over de concrete prijsstijging bij Pontes. De Pontesklanten in Turnhout en Lommel worden dezer dagen op de hoogte gebracht. In de crematoria kostte een crematie tot nu toe 500 euro, en dat bedrag wordt vanaf 1 januari opgetrokken tot 630 euro, plus 6 procent btw. De huur van de aula gaat van 200 euro nu naar 300 euro vanaf 1 januari. Het sociaal tarief zal 430 euro bedragen, en er wordt een administratie- en reservatiekost aangerekend van 20 euro. Ter vergelijking: Crematorium Daelhof in Zemst, met veel klanten in de regio Mechelen, verhoogde eerder dit jaar al zijn prijzen. Een crematie van een volwassene ging van 500 naar 540 euro.

Kostenstijging

Johan Dexters, begrafenisondernemer en voorzitter van federatie Funebra, zegt dat de uitvaartsector bezorgd is over de duurdere crematies. “Wij kunnen niet anders doen dan doorrekenen, en zo’n gevoelige prijsstijging is geen fijn nieuws”, zegt hij. “Er is in juli immers al een indexaanpassing op de lonen geweest, en er komt er nog een aan in januari. En ook onze andere kosten zijn in de loop van dit jaar serieus gestegen. Zo kom je nu al heel snel aan een meerkost van 300 à 500 euro per uitvaart. Waar je eerder in totaal een 5.000 euro betaalde, komen we vandaag gauw aan 5.500 à 6.500 euro.”

Johan Dexters is begrafenisondernemer en federatievoorzitter: “Wij kunnen niet anders doen dan doorrekenen, en zo’n gevoelige prijsstijging is geen fijn nieuws.” — © Walter Saenen - WAS

Een begrafenisondernemer uit Antwerpen ziet dat bedrag vanaf volgend jaar nog meer stijgen. “Houten doodskisten zijn bijvoorbeeld al 35 procent duurder geworden, met welke extra kosten gaan we nog te maken krijgen? We moeten niet verbaasd zijn als we in de toekomst naar standaarduitvaarten van 8.000 à 9.000 euro gaan.” De modernisering is immers ingezet. Tegen 2030 moeten de crematoria 40 procent minder CO₂ uitstoten, en het energieverbruik moet volgens de Europese en Vlaamse richtlijnen met 30 procent omlaag. Maar dat vergt zware investeringen. Het crematorium van Lochristi kondigde zopas aan om vanaf 2023-2024 over te schakelen van gas op elektriciteit, als eerste in Vlaanderen.

“Uitvaarten moeten betaalbaar blijven”, zegt Dexters. “Onze zorg is dat mensen serieus gaan moeten beknibbelen op hoe ze de uitvaart voor hun dierbare regelen. Is dat bewust, oké dan. Maar is dat puur om budgettaire redenen, dan is dat een spijtige zaak.” Een begrafenisondernemer zegt nu al steeds vaker de vraag te krijgen van klanten of ze de uitvaart in enkele afbetalingen kunnen doen. “Het is schering en inslag tegenwoordig”, zegt hij.

Doordat er geen uniformiteit in de crematietarieven is, gaan begrafenisondernemers ook uitzoeken waar het goedkoper kan, denkt Dexters. “Dan kan het misschien niet onlogisch zijn om over de grens naar Nederland te gaan.”