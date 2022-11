Man moet dwangsom van 420.000 euro betalen aan ex: “Dit vonnis toont aan dat je méér kan doen tegen wraakporno”

Een 38-jarige Oost-Vlaming is veroordeeld tot een torenhoge dwangsom van 420.000 euro omdat hij pikante beelden van zijn ex-vriendin zonder haar toelating op internet had geplaatst en ze nadien niet tijdig verwijderd heeft. Geert Lenssens, de advocaat van het slachtoffer, spreekt van een belangrijk precedent. “Naar de politie stappen is goed en moedig. Maar dit vonnis toont aan dat je méér kan doen tegen wraakporno.”