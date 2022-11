Ook in de maanden januari, februari en maart van volgend jaar zullen opnieuw energiepremies worden toegekend. De Kamercommissie Financiën en Begroting zet daarvoor woensdag – als alles goed gaat – het licht op groen. Kostprijs: maar liefst anderhalf miljard euro. Kom jij ook in aanmerking? En hoe hoog is die premie dan precies?