Tien jaar cel gevorderd voor dertiger die 89-jarige vrouw verkrachtte in woon-zorgcentrum in Lint

Het Openbaar Ministerie heeft woensdag tien jaar cel gevorderd voor een 36-jarige man uit Lier die vervolgd wordt voor het verkrachten van een 89-jarige vrouw in een woon-zorgcentrum in Lint. Het slachtoffer lijdt heel erg onder het gebeuren en heeft om euthanasie verzocht wegens ondraaglijk psychisch lijden. Haar leven zal op 12 december beëindigd worden.

De beklaagde was op 27 juli samen met een rolstoelgebruiker het woon-zorgcentrum binnengeglipt. Hij ging naar de kamer van het hulpbehoevende en bedlegerige slachtoffer en barricadeerde de deur. De dertiger kroop bij de hoogbejaarde vrouw in bed en verkrachtte haar. Het slachtoffer kon nog de alarmknop indrukken. Een medewerker van het woon-zorgcentrum slaagde erin de deur te openen. Hij trof de beklaagde er op zijn sokken aan. Het slachtoffer huilde, had pijn en was erg onder de indruk.

De beklaagde slaagde erin te ontsnappen via de tuin en ging vervolgens naar een ijssalon. Hij kon niet veel later gearresteerd worden door de politie. Zijn broek stond nog open en zijn onderbroek zat in zijn broekzak. De dertiger was onder invloed. Voordat hij naar het woon-zorgcentrum was gegaan, had hij vijf à zes pintjes gedronken op café en had hij een gram cocaïne gebruikt.

“Hij kon zich tijdens zijn verhoor nog herinneren dat hij een rolstoelgebruiker naar binnen had begeleid en dat hij naar een kamer was gegaan. Maar de feiten op zich waren een ‘waas’. Hij hoopte wel dat hij haar niet had verkracht”, stelde de procureur, die weinig geloof hechtte aan zijn selectief geheugenverlies.

De man uit Lier staat nu terecht voor verkrachting en aantasting van de seksuele integriteit van een kwetsbaar persoon en zit nog altijd in voorhechtenis. Het Openbaar Ministerie vond enkel een strenge straf op zijn plaats en vorderde tien jaar cel.