Drie migranten die op roerblad van schip naar Spanje reisden moeten met hetzelfde schip terug naar Nigeria

Het was de Spaanse kustwacht die een foto van het drietal deelde op Twitter. Het drietal was op 17 november vanuit Lagos in Nigeria vertrokken op het 183 meter lange schip. Elf dagen lang trotseerden ze de zee langs de West-Afrikaanse kust tot Las Palmas op Gran Canaria. Niet in het schip maar op het roerblad van de brandstoftanker Alithini II.

Twee van de drie mannen die gered werden, zijn intussen teruggestuurd naar datzelfde schip met het doel hen te deporteren, meldt Reuters. De derde persoon, die tijdens de reis onderkoeld en uitgedroogd raakte, is nog niet uit het ziekenhuis op Gran Canaria ontslagen, aldus een woordvoerder van de plaatselijke overheid.

Exploitant van schip is verantwoordelijk

Volgens de Spaanse wet moet namelijk elke verstekeling die geen asiel aanvraagt door de exploitant van het schip worden teruggebracht naar de haven waar de reis begon, in dit geval de haven van Lagos in Nigeria. De exploitant van het schip is volgens die wet ook verplicht om de drie tijdelijk onderdak te verschaffen.

Duizenden vluchtelingen uit Noord- en West-Afrika hebben de afgelopen jaren de Canarische eilanden illegaal bereikt. De meesten maken de gevaarlijke oversteek in overvolle boten. Dit jaar alleen al hebben volgens cijfers van het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken al meer dan 11.600 mensen de Spaanse eilanden bereikt per boot.