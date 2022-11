Familie in diepe rouw na overlijden baby Matteo bij onthaalmoeder in Malle: tante start crowdfunding voor een waardige begrafenis

Naar aanleiding van het plotse overlijden van haar neefje Matteo bij een onthaalmoeder vorige week, start Nikita Lens uit Malle een crowdfunding. Daarmee wil ze de ouders van het kindje bijstaan in het bekostigen van een mooi en waardig afscheid. De baby van elf maanden werd vorige week onwel bij zijn onthaalmoeder, en werd in allerijl gereanimeerd. Hij overleed later in het ziekenhuis. “De onthaalmoeder kwam afscheid nemen in het ziekenhuis. Ze stortte in wanneer ze Matteo zag liggen”, vertelt Nikita.