POLL. Wie moet er spelen tegen Kroatië, en wat met de bondscoach als het misloopt? Geef hier uw mening

De Rode Duivels staan donderdag voor een cruciaal duel tegen Kroatië. Enkel een zege lijkt te volstaan om de groepsfase te overleven, maar er waren de voorbije dagen spanningen in de spelersgroep. Is ‘de gouden generatie’ in staat om alle problemen van zich te spelen, en welke keuzes moet de bondscoach maken? En kan hij nog aanblijven als het donderdag misloopt? Jij mag het zeggen in onderstaande poll.