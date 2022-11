Vlaamse moeder krijgt 18 jaar cel voor moord op liefdesrivale Ichelle (29): “U heeft gezorgd voor onbeschrijfelijk en onherstelbaar leed”

De rechtbank in Middelburg heeft de Vlaamse moeder Sandra Hellemans (46) veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf voor de dood van haar liefdesrivale Ichelle van de Velde (29). Er werd zwaar getild aan de gruwelijkheid van de feiten, Hellemans zaagde het slachtoffer in stukken en dumpte de lichaamsdelen nadien in het water. “U hebt gezorgd voor onbeschrijfelijk en onherstelbaar leed.”

Sandra Hellemans stapte woensdag om 13 uur de rechtbank in het Nederlandse Middelburg binnen om haar verdict te aanhoren. De 46-jarige moeder van negen kinderen stond daar enkele weken geleden terecht tijdens een tweedaags proces voor de gruwelmoord op haar ‘vriendin’ Ichelle van de Velde (29), in december 2020 in het Zeelandse Oostburg.

LEES OOK. Vlaamse moeder zegt dat dood van Ichelle ‘ongeluk’ was: “Ik raakte in paniek, en toen kneep ik zachtjes haar keel dicht”

Ichelle werd in het spirituele winkeltje van Sandra Hellemans om het leven gebracht. Dat bekende Sandra tijdens haar proces. Sandra gaf toe dat er een driehoeksverhouding was ontstaan tussen haar en Ichelle, en Felix (46), haar (ex)-man. Het trio had seks met elkaar, maar nadien werden Ichelle en Felix verliefd op elkaar, wat Sandra volgens het Openbaar Ministerie niet kon verkroppen.

De Vlaamse moeder houdt tot op vandaag evenwel vol dat er geen sprake was van voorbedachtheid. Volgens haar verklaring viel Ichelle tijdens een ruzie tegen de radiator na een duw. In paniek zou ze naar eigen zeggen het slachtoffer nadien verstikt hebben. Het lichaam van Ichelle bleef nog meer dan twee weken in een pashokje in de winkel van Sandra liggen, terwijl de moeder en broer van het slachtoffer haar daar nog gingen zoeken. Nadien heeft Sandra Hellemans het lichaam van Ichelle in stukken gezaagd en met hulp van haar nietsvermoedende, minderjarige zoon de lichaamsdelen in het kanaal gedumpt.

LEES OOK. 18 jaar celstraf geëist voor Sandra na moord op liefdesrivale Ichelle: “Haar verhaal is leugenachtig en ongeloofwaardig”

De rechtbank is woensdag van oordeel dat er wel degelijk sprake was van voorbedachtheid, en dus moord. Sandra Hellemans had een motief, stelt de rechtbank, om Ichelle te vermoorden. “Ze was boos op Ichelle. Ze heeft gehandeld in een opwelling toen ze Ichelle duwde, en daarna wurgde. Maar van een opwelling was geen sprake meer toen ze de vrouw voor de tweede keer wurgde.”

Verklaring Belgische biologielerares

Zeer opmerkelijk: tijdens de behandeling van het proces haalde de voorzitter er een verklaring uit het dossier bij van een Belgische biologielerares, die de fatale middag nog bij Sandra Hellemans in de winkel is geweest. De vrouw vond de Vlaamse moeder er toen niet goed uitzien. “Ik denk dat ik iemand vermoord heb”, antwoordde Sandra toen aan de lerares. De lerares hoorde op dat moment naar eigen zeggen achter een gordijn in de winkel ook iemand secondenlang kreunen. “Wacht even”, zei Sandra Hellemans tegen de klant. Ze verdween een paar minuten achter het gordijn en kwam daarna weer terug: “Alles is goed.” Vervolgens werkte ze de lerares de winkel uit.

Het Openbaar Ministerie hechtte weinig geloof aan de verklaring van de biologielerares, maar de rechtbank hecht er opvallend genoeg wél veel belang aan. Volgens de rechtbank speelt die verklaring een grote rol in de voorbedachtheid van Sandra Hellemans om Ichelle nadien nog een tweede keer te wurgen.

200.000 euro schadevergoeding

De rechtbank heeft Sandra Hellemans veroordeeld tot achttien jaar gevangenisstraf, dezelfde straf die het Openbaar Ministerie had gevorderd. “De rechtbank is van oordeel dat u een onvoorwaardelijke straf van lange duur moet worden opgelegd”, sprak de rechter haar toe. “U heeft voor groot, onherstelbaar, onbeschrijfelijk leed gezorgd bij de nabestaanden.” Er werd ook zwaar aan getild dat Sandra Hellemans haar ex-man Felix de moord in de schoenen probeerde te schuiven en dat ze haar dertienjarige, nietsvermoedende zoon liet helpen bij de lijkverberging.

Sandra Hellemans krijgt naast achttien jaar celstraf ook een ‘maatregel tot gedragsbeïnvloeding of vrijheidsbeperking’ opgelegd. Die gaat gelden na detentie om op die manier toezicht te kunnen houden op - en behandeling te bieden aan - verdachte. Daarnaast moet de vrouw een schadevergoeding betalen van bijna 200.000 euro aan de familie van Ichelle.